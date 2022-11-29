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32 минуты назад

Вучич рассказал о дешевом газе для Сербии

Lenta.ruиещё 1

Сербия получает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальная часть Европы, заявил президент республики Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

Вучич рассказал о дешевом газе для Сербии
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

По его словам, везде газ стоит около 1385 долларов за одну тысячу кубометров.

«При этом считайте еще торговцев и доставку. Вы не можете его купить дешевле 1,8 тысячи долларов за тысячу кубометров. А мы его получаем по большей части за 400 долларов», — добавил он.

Журналист уточнила, что европейские страны покупают все меньше газа, из-за чего начинают экономить. Вучич выразил надежду, что Сербия способна «обеспечить себе праздничную иллюминацию на Новый год».

Ранее гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович рассказал, что Белград договорился с Москвой о поставках дополнительных двух миллионов кубических метров газа в сутки, начиная с 1 декабря.

В мире,Душан Баятович,
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