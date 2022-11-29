Серия взрывов прогремела в Днепре

В Днепре накануне вечером прогремели несколько взрывов, в области звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на издание «Страна».

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Как говорится в сообщении, пока нет никаких сведений о количестве взрывов, повреждениях и пострадавших.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.