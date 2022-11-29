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1 час назад

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

В трех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

По данным карты ведомства, тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Украинские издание «Страна.ua» заявило о взрывах в Днепропетровске и Полтаве.

Накануне, 27 ноября, воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины.

«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — отмечалось в сообщении.

Позже сообщалось, что ряд взрывов прогремел в Кривом Роге. Информацию о них подтвердил глава города Александр Викул и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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