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14 минут назад

На Украине ситуацию в энергетике описали как близкую к катастрофической

Илья Родин

В некоторых регионах ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической, говорится в материалах НЭК «Укрэнерго». Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине ситуацию в энергетике описали как близкую к катастрофической
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что согласно документам энергетической компании, «ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах близка к катастрофической», инфраструктура выведена из строя более чем на 60%.

Уточняется, что во многих областях зафиксирован дефицит квалифицированных бригад и нехватка комплектующих для ремонта энергообъектов.

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Кроме того, наблюдаются попытки бизнесменов обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.

По мнению специалистов компании, сложности с энергоснабжением могут привести к росту протестных настроений среди населения регионов.

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