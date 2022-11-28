На Украине ситуацию в энергетике описали как близкую к катастрофической

В некоторых регионах ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической, говорится в материалах НЭК «Укрэнерго». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что согласно документам энергетической компании, «ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах близка к катастрофической», инфраструктура выведена из строя более чем на 60%.

Уточняется, что во многих областях зафиксирован дефицит квалифицированных бригад и нехватка комплектующих для ремонта энергообъектов.

Кроме того, наблюдаются попытки бизнесменов обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.