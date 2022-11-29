В США высказались о возможных переговорах России и Украины

«США всегда очень и очень ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру», — подчеркнул информатор.