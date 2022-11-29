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37 минут назад

В США высказались о возможных переговорах России и Украины

Lenta.ruиещё 3

Высокопоставленный чиновник Белого дома прокомментировал позицию США о возможных переговорах России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

В США высказались о возможных переговорах России и Украины
Фото: ТАССТАСС

На брифинге в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона представитель ведомства высказался об отношениях Москвы и Киева и опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам. По его словам, Соединенные Штаты приветствуют заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру».

«США всегда очень и очень ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру», — подчеркнул информатор.

Представитель Белого дома намекнул, что конфликт на Украине станет центральной темой переговоров Макрона с руководством США.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
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