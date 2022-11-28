Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США

Россия и США только один раз провели переговоры по линии связи, созданной военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций на фоне Украины . Об этом сообщает агентство Reuters , ссылаясь на источник.

«Линия связи, созданная между военными США и России в начале войны Москвы против Украины, была пока использована лишь раз», — отмечается в материале.

Американский чиновник, чье имя не называется, раскрыл подробности об использовании линии деконфликтинга и сообщил, что к ней обращались по инициативе Вашингтона. США стремились выразить обеспокоенность насчет проведения спецоперации России рядом с критической инфраструктурой Украины. Информатор не уточнил, о чем именно идет речь, однако подчеркнул, что звонок не связан с падением ракеты на территорию Польши 15 ноября.