Стали известны две просьбы Зеленского к главам МИД семи стран Европы

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главами МИД семи европейских стран - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии - и обратился с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны и помочь энергосистеме страны.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Зеленский обратил внимание министров иностранных дел на проблемы Киева в связи с приближающейся зимой.

"В этой связи была отдельно отмечена критическая необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте офиса президента по итогам встречи.

Стороны также обсудили санкции против РФ и реализацию украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine. Она предусматривает, что государства, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.