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54 минуты назад

Зеленский попросил у глав МИД семи стран Европы системы ПВО и помощь в энергетике

ТАССиещё 1

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главами МИД семи европейских стран - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии - и обратился с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны и помочь энергосистеме страны.

Стали известны две просьбы Зеленского к главам МИД семи стран Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Зеленский обратил внимание министров иностранных дел на проблемы Киева в связи с приближающейся зимой.

"В этой связи была отдельно отмечена критическая необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте офиса президента по итогам встречи.

Стало известно о намерении Зеленского убрать Кличко в борьбе за власть

Стороны также обсудили санкции против РФ и реализацию украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine. Она предусматривает, что государства, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшими в Киев главами МИД вопросы военной и финансовой помощи Киеву, а также ситуацию в энергетике.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,
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