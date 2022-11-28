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59 минут назад

Rheinische Post сообщило о намерении Зеленского убрать конкурента Кличко в борьбе за власть

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах - мэра Киева Виталия Кличко, пишет Rheinische Post.

Стало известно о намерении Зеленского убрать Кличко в борьбе за власть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По мнению некоторых наблюдателей, сейчас Зеленский, похоже, хочет предпринять вторую попытку устранить Кличко как потенциального оппонента", - говорится в статье.

Автор материала указал, что Зеленский и его администрация не в первый раз применяют "тяжелую артиллерию" против Кличко.

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После того как Зеленский вступил в должность в 2019 году, тогдашний глава администрации президента Андрей Богдан призвал к отставке киевского градоначальника, который, по его словам, "потерял контроль над ситуацией в городе".

Кличко занимает пост мэра столицы с 2014 года. В то время было почти решено, что Зеленский "как минимум остудит" Кличко, пишет Rheinische Post. Планировалось отделить должность мэра от должности главы администрации. Однако Кличко тогда удалось избежать понижения в должности благодаря контактам с доверенным лицом Зеленского Андреем Ермаком, который сейчас заведует аппаратом президента, говорится в сообщении.

После очередного отключения электричества на Украине Зеленский отчитал киевскую городскую администрацию, возмутившись тем, что "многие киевляне оставались без электричества больше 20-30 часов". Он не назвал имен, однако издание указывает, что он нацелился именно на Кличко.

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