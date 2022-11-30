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29 минут назад

В Кишиневе проходит протест против очередного повышения цен на электроэнергию

Газета.Ruиещё 1

В Кишеневе тысячи сторонников оппозиционных партий вышли на протест против второго в ноябре повышения тарифов на электроэнергию в Молдавии, передает ТАСС.

В Кишиневе тысячи людей вышли на протест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, митинг проходит у здания Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), одобрившего такой запрос распределяющих электроэнергию компаний о повышении тарифов в среднем на 20%. Протестующие принесли с собой плакаты и требовали отправить в отставку президента Майю Санду и главу правительства Наталью Гаврилицу.

"Абсолютно уверена, что каждый из вас, получив квитанцию, в том числе со старым тарифом, ужаснется от того, до чего наши власти довели страну, от того, откуда взять деньги, чтобы оплатить счета", — сказала в ходе выступления на акции протеста депутат оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Она обвинила правительство в коррупции и издевательстве над народом, призвав его уйти в отставку. На митинге выступающие отметили, что тарифы на газ и электроэнергию в нынешнем году выросли почти в семь раз, а инфляция достигла рекордных 34% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что протестующие в Кишеневе пикетировали парламент, требуя отставки правительства.

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