В Польше ответили на обвинения в желании присоединить Западную Украину

Официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что сообщения о подготовке к референдуму по вопросу присоединения к Польше западных регионов Украины являются дезинформацией. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, это "очередная попытка разжечь споры между Польшей и Украиной.

"Фотография, которая должна была подтвердить эти тезисы, была подделана, а представленный на ней документ не соответствует действительности", - указал дипломат.

Ранее издание Modern Diplomacy написало, что польские власти готовятся к тому, чтобы вторгнуться и захватить свои "исторические земли" на Западной Украине.