В Польше ответили на обвинения в желании присоединить Западную Украину

Официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что сообщения о подготовке к референдуму по вопросу присоединения к Польше западных регионов Украины являются дезинформацией. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, это "очередная попытка разжечь споры между Польшей и Украиной.
"Фотография, которая должна была подтвердить эти тезисы, была подделана, а представленный на ней документ не соответствует действительности", - указал дипломат.
Ранее издание Modern Diplomacy написало, что польские власти готовятся к тому, чтобы вторгнуться и захватить свои "исторические земли" на Западной Украине.
Как говорится в публикации, Варшава может ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. Такой сценарий станет реальным, когда Вооруженные силы Украины потерпят поражение, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад, сообщает СМИ.