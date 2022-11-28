В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
14 минут назад

В МИД Польши назвали дезинформацией данные о планах Варшавы присоединить Западную Украину

Газета.Ru

Официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что сообщения о подготовке к референдуму по вопросу присоединения к Польше западных регионов Украины являются дезинформацией. Об этом он написал в своем Twitter.

В Польше ответили на обвинения в желании присоединить Западную Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, это "очередная попытка разжечь споры между Польшей и Украиной.

"Фотография, которая должна была подтвердить эти тезисы, была подделана, а представленный на ней документ не соответствует действительности", - указал дипломат.

Ранее издание Modern Diplomacy написало, что польские власти готовятся к тому, чтобы вторгнуться и захватить свои "исторические земли" на Западной Украине.

Генсек НАТО поблагодарил Румынию за «экспорт миллионов тонн Украины»

Как говорится в публикации, Варшава может ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. Такой сценарий станет реальным, когда Вооруженные силы Украины потерпят поражение, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад, сообщает СМИ.

В мире,НАТО,Правительство Украины,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители