"Крым очень уязвим": На Украине назвали срок для захвата полуострова

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович прокомментировал прогноз своего коллеги Михаила Подоляка, по словам которого, через полгода он приедет на набережную Ялты в Крым, который к тому времени захватит Украина.

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Арестович заявил, что Подоляк не сказал ничего нереалистичного, при этом подчеркнув, что российский полуостров очень тяжело удерживать в рамках обороны, поскольку он «очень уязвим».

«Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно... Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», — заявил советник президента.