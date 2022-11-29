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1 час назад

На Украине пообещали захватить Крым через полгода

Национальная Служба Новостейиещё 3

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович прокомментировал прогноз своего коллеги Михаила Подоляка, по словам которого, через полгода он приедет на набережную Ялты в Крым, который к тому времени захватит Украина.

"Крым очень уязвим": На Украине назвали срок для захвата полуострова
Фото: ТАССТАСС

Арестович заявил, что Подоляк не сказал ничего нереалистичного, при этом подчеркнув, что российский полуостров очень тяжело удерживать в рамках обороны, поскольку он «очень уязвим».

«Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно... Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», — заявил советник президента.

Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

В граничащий с Украиной регион направили дополнительные войска

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