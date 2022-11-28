Свыше 40 тысяч человек вышли на протесты в Кишиневе

На антиправительственный протест с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе вышли более 40 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из лидеров протестного движения страны Дину Цуркану.

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По его словам, первоначально участники митинга стартовали в разных районах Кишинева. Они сформировали несколько колонн, которые объединились в одно целое перед генпрокуратурой. Из-за огромной толпы оказалось заблокировано движение транспорта на главной улице Кишинева. Участники протеста, которых сопровождали депутаты парламента от партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова, держали плакаты с антиправительственными лозунгами и скандировали: «Долой Майю Санду!», «В отставку!» и «Досрочные выборы!».

Цуркану отметил, что здание генпрокуратуры молдаванами для проведения митинга было выбрано не случайно, а из-за того, что «правительство использует данное учреждение в качестве политической палки против оппозиции». Организаторы протеста обвинили власти в преследовании политических оппонентов и расправе с ними под видом «борьбы со шпионами».

«Генпрокуратура и конституционный суд Молдавии захвачены Майей Санду, как только мы выбьем эти органы из ее подчинения, мы сразу объявим досрочные выборы. Мы должны добиться того, чтобы такие люди, как генеральный прокурор, избирались народом. Я обещаю, что мы добьемся отставки руководства этих учреждений», — заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.