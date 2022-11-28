Политолог, обозреватель телеканала "Царьград" Игорь Пшеничников в разговоре с "Рамблером" оценил заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее высказался в поддержку присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, а также назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России.
Вместе с тем Пшеничников отметил, что заявления Орбана не влияют на процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
"Сказал он об этом или нет - в любом случае Финляндия и Швеция вступят в НАТО. И это зависит не от Орбана, а от Турции. Поэтому в этом смысле он может говорить про Швецию и Финляндию все что угодно. Никаких отрицательных очков это ему не приносит. Думаю, он делает соответствующие заявления, чтобы успокоить своих западных коллег, которые точат на него зуб, которые недовольны его политикой в отношении России и российских энергоресурсов. Так что его заявления - это такая сладкая пилюля, которую он дает своим западным коллегам для того, чтобы смягчить их риторику в отношении Венгрии. Я бы назвал Орбана хитрым и умным политиком", — подчеркнул политолог.
Ранее Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. При этом протоколы о вступлении этих государств в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Будапешт и Анкара. Вместе с тем венгерский премьер 27 ноября вступился за Украину, предположив, что Россия может угрожать Европе.