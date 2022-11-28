"Сказал он об этом или нет - в любом случае Финляндия и Швеция вступят в НАТО. И это зависит не от Орбана, а от Турции. Поэтому в этом смысле он может говорить про Швецию и Финляндию все что угодно. Никаких отрицательных очков это ему не приносит. Думаю, он делает соответствующие заявления, чтобы успокоить своих западных коллег, которые точат на него зуб, которые недовольны его политикой в отношении России и российских энергоресурсов. Так что его заявления - это такая сладкая пилюля, которую он дает своим западным коллегам для того, чтобы смягчить их риторику в отношении Венгрии. Я бы назвал Орбана хитрым и умным политиком", — подчеркнул политолог.