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39 минут назад

«Сладкая пилюля для Запада»: политолог о заявлении Орбана по новым членам НАТО

Елена Прошина
Игорь Пшеничниковэксперт

Политолог, обозреватель телеканала "Царьград" Игорь Пшеничников в разговоре с "Рамблером" оценил заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее высказался в поддержку присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, а также назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России.

Орбан находится в очень сложном положении. С одной стороны, он должен обеспечить свою страну, свой народ теплом и электричеством, проще говоря, российскими энергоресурсами. А, с другой стороны, он хочет усидеть на другом стуле, который называется западная коалиция.

Конечно, не надо думать, что Орбан - это большой друг России. Орбан - "друг" только в том смысле, что он - очень прагматичный человек, который прекрасно понимает, что без российского газа и российской нефти жить будет очень трудно. Вероятно, он не давал тех обязательств, которые давали и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [канцлер Германии Олаф] Шольц, не "преклонял колено" перед коллективным Западом, и он может себя относительно свободно вести. При этом Орбан понимает, что перспектива Венгрии - в ЕС и в НАТО.
Игорь Пшеничников
Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
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Вместе с тем Пшеничников отметил, что заявления Орбана не влияют на процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Сказал он об этом или нет - в любом случае Финляндия и Швеция вступят в НАТО. И это зависит не от Орбана, а от Турции. Поэтому в этом смысле он может говорить про Швецию и Финляндию все что угодно. Никаких отрицательных очков это ему не приносит. Думаю, он делает соответствующие заявления, чтобы успокоить своих западных коллег, которые точат на него зуб, которые недовольны его политикой в отношении России и российских энергоресурсов. Так что его заявления - это такая сладкая пилюля, которую он дает своим западным коллегам для того, чтобы смягчить их риторику в отношении Венгрии. Я бы назвал Орбана хитрым и умным политиком", — подчеркнул политолог.

Ранее Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. При этом протоколы о вступлении этих государств в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Будапешт и Анкара. Вместе с тем венгерский премьер 27 ноября вступился за Украину, предположив, что Россия может угрожать Европе.

В мире,Игорь Пшеничников,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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