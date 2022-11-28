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24 минуты назад

В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру о переговорах по Украине

Илья Родин

Охрана выпроводила из зала канадского журналиста и активиста Ива Энглера после того, как он задал вопрос вице-премьеру Канады Христе Фриланд о переговорах по украинскому кризису. Об этом пишет РИА «Новости».

В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Энглер спросил Фриланд о том, почему канадское правительство не призывает к переговорам между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что даже в Пентагоне раздаются голоса в поддержку разрешения кризиса дипломатическим путем.

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По данным агентства, Фриланд проигнорировала вопросы журналиста. Охрана вывела активиста из зала под руки.

Местные СМИ обратили внимание на происшествие. Они обвинили Энглера в «распространении российской пропаганды» и ангажированности.

Напомним, что Христя Фриланд ранее призвала исключить РФ из крупных международных организаций. Она обосновала свою инициативу тем, что Москва якобы является виновником кризиса, охватившего мировую экономику.

В мире,Ив Энглер,Борис Джонсон,Пентагон,
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