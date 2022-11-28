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33 минуты назад

ДТЭК: в Киеве планируют включать электричество на два-три часа дважды в сутки

RT на русском

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве жителям планируют подавать электричество по два-три часа дважды в сутки.

В Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что НЭК «Укрэнерго» распорядилась снизить 60% мощностей потребления электричества в украинской столице.

«Делаем всё возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по два-три часа дважды в сутки», — приводит сообщение компании РИА Новости.

23 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.

В мире,Владимир Зеленский,
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