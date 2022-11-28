В Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве жителям планируют подавать электричество по два-три часа дважды в сутки.
Уточняется, что НЭК «Укрэнерго» распорядилась снизить 60% мощностей потребления электричества в украинской столице.
«Делаем всё возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по два-три часа дважды в сутки», — приводит сообщение компании РИА Новости.
23 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.