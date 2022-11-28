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59 минут назад

Президента ДР Конго пытались отравить при помощи конверта с цианидом

Илья Родин

Специалисты службы безопасности перехватили конверт с цианидом, с помощью которого неизвестные якобы пытались отравить главу Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Politico.cd.

Президента Конго пытались отравить при помощи конверта с цианидом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 12 ноября в канцелярию президента поступило письмо в конверте формата А4 бледно-желтого цвета. В нем были лист бумаги и газета.

Адресованное главе государства послание вызвало подозрение у безопасников. Они отправили почтовое отправление на экспертизу. Анализ показал, что внутри конверта находилось химическое соединение «ион цианид».

После этого было начато расследование. В его ходе выяснилось, что отправителем письма является расположенная во Франции международная организация.

По данным издания, посол Франции Брюно Обер был вызван в МИД страны, чтобы обсудить это происшествие.

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