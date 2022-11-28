ВОЗ изменила название оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения решила отказаться от использования термина «оспа обезьян» при выявлении данного заболевания, предложив заменить его на mpox. Соответствующее заявление появилось на сайте ВОЗ.

Данное решение организация приняла после «серии консультаций с мировыми экспертами». Ключевыми критериями, по которым выбирался новый термин, стали «обоснованность, научная целесообразность, степень текущего использования, удобство произношения на разных языках, отсутствие географический или зоологических ссылок и легкость поиска исторической научной информации».

При этом указывается, что в течение ближайшего года продолжат использоваться оба варианты — «оспа обезьян» и mpox, пока второй полностью не вытеснит первый.

«Это поможет смягчить опасения экспертов насчет путаницы, вызванной сменой названия в разгар глобальной вспышки. А также даст время для завершения процесса обновления МКБ и публикаций ВОЗ», — поясняется в тексте.

В качестве основной причины смены названия в организации указали «расистские и стигматизирующие формулировки в интернете и некоторых сообществах», который стали появляться после вспышки и распространении оспы обезьян в начале 2022 года.