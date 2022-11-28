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21 минуту назад

Daily Star: На Британию надвигается "зверь с Востока"

Российская Газета

В Великобритании готовятся к приходу холодного фронта из России. По прогнозов синоптиков, на страну обрушатся рекордные снегопады, говорится в статье Daily Star.

На Британию надвигается "зверь с Востока"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто, перед тем как взревет зима со "зверем с Востока" на подходе", - пишет обозреватель Мег Джорш.

Сотрудник Британской метеорологической службы Джим Дейл отметил, что в декабре ожидается усиление морозов по всей Европе.

"Зверь" открыл свои глаза", - заявил метеоролог.

Ранее метеорологическое агентство ЕС представило прогноз, согласно которому Европа, вероятно, столкнется с более холодной, сухой и менее ветреной ранней зимой. Эксперты предупредили, что континент столкнется со "значительным риском" нехватки газа.

В мире,Джим Дейл,
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