На Британию надвигается "зверь с Востока"

В Великобритании готовятся к приходу холодного фронта из России. По прогнозов синоптиков, на страну обрушатся рекордные снегопады, говорится в статье Daily Star.
"Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто, перед тем как взревет зима со "зверем с Востока" на подходе", - пишет обозреватель Мег Джорш.
Сотрудник Британской метеорологической службы Джим Дейл отметил, что в декабре ожидается усиление морозов по всей Европе.
"Зверь" открыл свои глаза", - заявил метеоролог.
Ранее метеорологическое агентство ЕС представило прогноз, согласно которому Европа, вероятно, столкнется с более холодной, сухой и менее ветреной ранней зимой. Эксперты предупредили, что континент столкнется со "значительным риском" нехватки газа.