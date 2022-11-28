В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев

Израильские власти арестовали троих военнослужащих, которые бросили взрывпакет в дом палестинцев в Вифлееме в отместку за похищение студента-друза Тирана Ферро, произошедшее 22 ноября. О пострадавших в ходе теракта не сообщается. Об этом пишет газета Haarets.

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Трое военных решили отомстить за похищение Ферро, который ранее был похищен из больницы и убит палестинскими боевиками после ДТП в Дженине. 23 ноября была достигнута договоренность о возвращении тела. Его передали в машину скорой помощи Красного Полумесяца, которая двинулась в сторону Израиля, но во время поездки вооруженные люди захватили машину и похитили тело во второй раз.

24 ноября тело Ферро было возвращено в Израиль. По данным ЦАХАЛа, тело было передано «после усилий сил безопасности в координации с Палестинской администрацией».