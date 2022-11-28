Dior осудили за рождественскую коллекцию в стиле «a-la russe»

Модный дом Dior опубликовал рождественскую промокампанию в стиле «a-la russe». Модели в белоснежных нарядах позируют на фоне заснеженного березового леса. Об этом пишут «Известия».
Одежда на моделях очень напоминает российскую классику: кружева, жемчуг, кафтаны платки.
«Приглашаем посмотреть подборку изысканных подарков, заботливо составленную на основе женских коллекций Dior: от неподвластной времени классики до новых моделей. Они обещают радостные мгновения, благодаря которым новогодние праздники станут поистине волшебными», - говорится на официальном сайте Dior.
Пользователи из России оставили в соцсетях бренда множество восторженных комментариев.
«Россия же под санкциями, но без нее никуда. Русские березки в новой коллекции Диор»; «Обалдеть! Без русских никуда. А как же Брюссель? Вас накажут, Диор. А-та-та!», - написали подписчики.
Однако были и те, кому идея бренда не понравилась: негативно высказались украинские и англоязычные подписчики Dior, которые осудили модный дом.
«Как не стыдно Dior рекламировать страну, которую ЕС признал страной террористом?» - возмутились комментаторы.
Напомним, Zara, Bershka и другие популярные бренды намерены вернуться в Россию под новыми названиями. Бизнес купит группа компаний, которая будет работать в стране под своими брендами.