«Дождутся Тяньаньмэнь 2.0»: китаевед о протестах в Китае

Причиной протестов в Китае стали «драконовские» меры, принятые для снижения заболеваемости коронавирусом, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. По его словам, китайское руководство само загнало себя в ловушку, из которой уже не видит выхода, а сама политика нулевой терпимости нанесла достаточно ощутимый вред китайской экономике еще в 2020 году.

Он также добавил, что в Китае так и не выработался коллективный иммунитет и если средний европеец уже сейчас переносит коронавирус как ОРВИ, то в Китае человек сразу попадает в больницу, куда его кладут по любому поводу. В свою очередь китайские власти не могут сейчас пойти на попятную и выполнить требования протестующих, потому что в этом случае люди сразу же поймут, что все это время их обманывали, тем более что в соседних густонаселенных странах подобных жестких мер никогда не было.