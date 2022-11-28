Ситуация на одной из улиц Брюсселя после проигрыша Бельгии сборной Марокко, 27 ноября 2022 года

Ситуация на одной из улиц Брюсселя после проигрыша Бельгии сборной Марокко, 27 ноября 2022 года

Ситуация на одной из улиц Брюсселя после проигрыша Бельгии сборной Марокко, 27 ноября 2022 года

Ситуация на одной из улиц Брюсселя после проигрыша Бельгии сборной Марокко, 27 ноября 2022 года

Ситуация на одной из улиц Брюсселя после проигрыша Бельгии сборной Марокко, 27 ноября 2022 года

Многочисленные выходцы из Марокко, проживающие в Брюсселе, после игры вышли на улицу победу своей национальной сборной. Коренные жители бельгийской столицы, расстроенные поражением, также вышли из домов. Город захлестнули погромы, в которых участвовали и те, и другие.