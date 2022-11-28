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6 минут назад

Цены на продукты в магазинах Киева выросли почти в два раза

ТАСС

Цены на продукты в магазинах Киева на фоне проблем с энергоснабжением выросли приблизительно в два раза, при этом наблюдались перебои с поставками хлеба и мяса. Об этом в понедельник ТАСС сообщили очевидцы.

Цены на продукты в магазинах Киева выросли почти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из продуктов в основном все есть: фрукты, овощи, молоко, яйца, печенье, конфеты. Были небольшие перебои с хлебом, мясом. Цены, конечно, выросли в два раза. Например, бананы - 45-55 гривен ($1,2-1,5), виноград - до 100 гривен ($2,7), лимоны - 63 гривны ($1,7), мандарины - около 70-80 гривен ($2)", - сказал один из собеседников.

Очевидцы отмечают, что на выходных в разных районах города на несколько часов периодически отключали электричество, местные власти составили графики отключений на текущей неделе. "Утром в понедельник в ряде районов свет уже отключили. Вода, отопление есть", - уточнили собеседники ТАСС.

"В "пунктах несокрушимости", которые якобы для обогрева и помощи украинцам придуманы, ничего нет, нельзя зарядить ничего. Правильно назвать их пунктами беспомощности. Неужели украинцы должны греться в палатках, почему бы не оборудовать помещения в спортивных залах, например?" - сетуют очевидцы.

На данный момент в Киеве, несмотря на обещания властей быстро восстановить критически важную инфраструктуру, продолжаются аварийные отключения электричества.

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