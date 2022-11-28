Цены на продукты в магазинах Киева выросли почти в два раза

"Из продуктов в основном все есть: фрукты, овощи, молоко, яйца, печенье, конфеты. Были небольшие перебои с хлебом, мясом. Цены, конечно, выросли в два раза. Например, бананы - 45-55 гривен ($1,2-1,5), виноград - до 100 гривен ($2,7), лимоны - 63 гривны ($1,7), мандарины - около 70-80 гривен ($2)", - сказал один из собеседников.