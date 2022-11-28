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45 минут назад

В Испании назвали роковую ошибку Европы в отношении России

Елена Прошина

Европарламент совершил роковую ошибку, признав Россию «страной — спонсором терроризма». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Publico.

В Испании назвали роковую ошибку Европы в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи Хуан Торрес Лопес назвал такое решение ЕП очень трусливым и циничным. По его мнению, оно мешает странам ЕС продвигать мирное урегулирование украинского конфликта.

«Со своими двойными стандартами Европейский парламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине. Даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия такого выбора и его практическую бесполезность», — говорится в статье.

Он также добавил, что «скверная» позиция ЕС в отношении России негативно сказалась и на самих европейских странах. По его мнению, это стало причиной энергетического кризиса.

«Попытки Европы изолировать Москву предполагают большие экономические издержки, что делает ее более зависимой от США, легче переносится Россией и наносит больше вреда Украине», — подчеркнул Лопес, отметив, что ЕС превращается в американскую марионетку.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию «государством — спонсором терроризма» из-за спецоперации на Украине. Документ поддержали 494 депутата, против высказались 58, еще 44 - воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев. Данная резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

В мире,Европарламент,ЕС,
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