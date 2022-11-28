В Испании назвали роковую ошибку Европы в отношении России

«Со своими двойными стандартами Европейский парламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине. Даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия такого выбора и его практическую бесполезность», — говорится в статье.