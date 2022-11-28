Медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме. Об этом в понедельник сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Экспертиза здоровья Саакашвили указывает на его отравление

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно [отравляющее] вещество - мышьяк", - цитирует адвоката телеканал Мtavari.

Также в понедельник впервые за долгое время ожидается присутствие Саакашвили на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы, отметил адвокат.

"Для того, чтобы мы не становились причиной срыва судебного процесса, его переноса, он решил, что сегодня явится на процесс", - отметил адвокат.

По его словам, Саакашвили находится в тяжелом состоянии и для его перемещения понадобится специальное кресло.

Ранее адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, а также мать экс-президента Гиули Аласания сообщили о его возможном отравлении тяжелыми металлами, в том числе ртутью. По их данным, об этом свидетельствует медицинское заключение неправительственной организации "Эмпатия", которое пока не было опубликовано и готовится для предоставления иностранным экспертам. Грузинские власти призывают воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении бывшего президента.