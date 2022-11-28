Иран опроверг причастность к атаке на танкер у берегов Омана

"Это ложное обвинение в адрес Ирана является целью сионистского режима и других союзников (США - прим. ТАСС). И если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность за это", - заявил дипломат, слова которого приводит агентство ИРНА.