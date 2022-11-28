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11 минут назад

Иран опроверг причастность к атаке на танкер у берегов Омана

ТАСС

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи опроверг в понедельник утверждения о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно, совершенному с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у берегов Омана.

Иран опроверг причастность к атаке на танкер у берегов Омана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это ложное обвинение в адрес Ирана является целью сионистского режима и других союзников (США - прим. ТАСС). И если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность за это", - заявил дипломат, слова которого приводит агентство ИРНА.

16 ноября агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник сообщало, что танкер Pacific Zircon ("Пасифик циркон") у берегов Омана подвергся атаке с помощью заминированного БПЛА. Эксплуатирующая корабль компания Eastern Pacific Shipping ("Истерн пасифик шиппинг") принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу. В распространенном Белым домом письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана говорилось, что Вашингтон уверен, что это нападение, скорее всего, совершил Иран. 18 ноября глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что некое судно было атаковано иранским БПЛА, не приведя каких-либо подробностей инцидента.

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