Обзор иноСМИ: бомбы для ударов «далеко в тыл России» и арест племянницы Хаменеи

Киеву предложили бомбы для ударов «далеко в тыл России».

Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб, которые можно установить на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, такие поставки помогли бы Украине наносить удары «далеко в тыл России».

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Военные запасы США и союзников сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система - бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) - может быть поставлена Киеву уже весной 2023 года, если Пентагон даст свое согласие. Хотя США отклонили запросы Украины на поставки ракет ATACMS с дальностью в 297 километров, GLSDB с дальностью полета в 150 километров позволит Украине «поразить военные цели, которые пока были вне досягаемости».

Польша отработала защиту от РФ на учениях НАТО

Cилы НАТО приняли участие в учениях на севере Польши, в районе, имеющем решающее значение для безопасности восточного фланга альянса, - речь идет о Сувалкском коридоре, протянувшемся на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе. Как отмечает Reuters, Польша наращивает свои силы в ответ на украинский кризис и планирует увеличить расходы на оборону до трех процентов от ВВП.

На учениях НАТО выполнялись задания, «сформулированные на основе нашего опыта и наблюдения за полем боя в Украине», заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы знаем, какие методы использует Россия и какие методы (защиты) эффективны», - подчеркнул он.

В учениях были задействованы две тысячи солдат сухопутных и воздушных сил, а также более тысячи единиц техники.

«Украина: худшее впереди»

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл считает, что самая большая угроза для Украины сейчас заключается в ослаблении поддержки со стороны США и Европы. По его словам, украинский кризис и его беды «нормализуются и все чаще игнорируются». Девять месяцев спустя западное общественное мнение теряет чувствительность из-за «ежедневной диеты, состоящей из рутинной бойни».

Люди уже не шокированы и даже не сильно удивлены, они чувствуют себя бессильными, а в отсутствие мирных переговоров усталость от конфликта сменяется апатией. В Италии и Германии ультраправые жалуются, что они сыты по горло дорогостоящими последствиями украинского кризиса, а в Центральной Европе проходят массовые акции против конфликта с Москвой. И это только ноябрь, худшее впереди вместе с подступающей зимой, заявил Тисдалл. Страны НАТО предоставили Украине миллиарды в виде финансовой поддержки и оружия, но темпы помощи замедляются, подчеркнул автор.

Депутаты Бундестага пожаловались на холод на работе

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер стоит у трибуны в черной водолазке под пиджаком, а ее коллега по кабинету министров Клара Гейвиц (СДПГ) повязала на шею большой шарф. Ренате Кюнаст из партии Зеленых также сидит в зале пленарных заседаний с поднятым воротником и в шарфе: в Бундестаге наступил «ледниковый период», пишет Der Spiegel.

Кюнаст рассказала, что ей приходится ходить в пуховике в своем офисе, но нос все равно мерзнет через некоторое время - температура на рабочем месте составляет всего плюс 18,2 градуса.

«Это фарс! Администрация явно не держит ситуацию под контролем», - сказала она.

Как многим немцам приходится отключать отопление дома, так и Бундестаг экономит энергию из-за нехватки газа: офисы и конференц-залы отапливаются только до 19 градусов, коридоры и фойе вообще не отапливаются.

Племянницу Хаменеи арестовали за антиправительственный призыв

Фариде Морадхани, племянница лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, была арестована после призыва к иностранным правительствам разорвать все связи с иранскими властями. Об этом сообщает CNN.