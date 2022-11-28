Лукашенко анонсировал встречу с Путиным «в ближайшее время»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить бюрократические моменты, тормозящее сотрудничество с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике – и в Беларуси, и в России, – преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы», - отметил белорусский президент.
Он также добавил, что если «снять с поверхности» мелкие вопросы, то страны смогут значительно продвинуться вперед в плане импортозамещения.
«Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся», - подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию. При этом он подчеркнул, что дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах: «закупают на предприятиях за условных два рубля, а продают в России за девять».