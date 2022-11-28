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22 минуты назад

«Укрэнерго» сообщила об отключениях света по всей Украине 28 ноября

Газета.Ru

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях света 28 ноября по всей Украине из-за выключения блоков на ряде электростанций, передает ТАСС.

По всей Украине отключат свет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дефицит мощности составляет 27%, отметили в компании.

«Графики почасовых отключений не будут работать, пока ситуация не стабилизируется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дефицит мощности в энергетической системе Украины в настоящий момент составляет 20%. Днем ранее, 26 ноября, данный показатель был выше и достигал 25%.

При этом в пятницу, 25 ноября, значение по мощности энергосистеме страны было 30%.

Кличко призвал киевлян готовиться к худшему сценарию

Прогноза по дальнейшей ситуации с дефицитом мощности в энергосистеме Украины сейчас нет.

До этого стало известно, что воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины.

С 10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Владимир Путин.

В мире,Владимир Путин,
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