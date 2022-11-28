По всей Украине отключат свет

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях света 28 ноября по всей Украине из-за выключения блоков на ряде электростанций, передает ТАСС.

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Дефицит мощности составляет 27%, отметили в компании.

«Графики почасовых отключений не будут работать, пока ситуация не стабилизируется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дефицит мощности в энергетической системе Украины в настоящий момент составляет 20%. Днем ранее, 26 ноября, данный показатель был выше и достигал 25%.

При этом в пятницу, 25 ноября, значение по мощности энергосистеме страны было 30%.

Прогноза по дальнейшей ситуации с дефицитом мощности в энергосистеме Украины сейчас нет.

До этого стало известно, что воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины.