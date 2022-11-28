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30 минут назад

В Минобороны Норвегии рассказали о прямой угрозе со стороны России

Елена Прошина

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России, несмотря на события на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Минобороны Норвегии рассказали о прямой угрозе со стороны России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, на фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность.

«Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы», - сказал Грам.

Он также отметил, что после начала спецоперации на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось, однако страны сохранили некоторые линии связи.

«Сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Норвегия всегда проводила двойную политику на Крайнем Севере, «основанную как на сдерживании, так и на успокоении». Грам подчеркнул, что страна будет продолжать эту политику и дальше.

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