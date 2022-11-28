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58 минут назад

Сунак планирует строить внешнюю политику подобно России и Китаю

News.ru

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует строить внешнюю политику страны по пути России и Китая, пишет Bloomberg. По словам самого политика, в нынешних условиях необходимо создавать планы на долгосрочную перспективу, как и противники и конкуренты Лондона. Авторы публикации утверждают, что речь идет именно о КНР и РФ.

Сунак последует примеру РФ и Китая во внешней политике
Фото: www.gov.ukwww.gov.uk

Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспектив. Перед лицом этих вызовов «кратковременности» или принятия желаемого за действительное будет недостаточно. Таким образом, мы совершим эволюционный скачок в нашем подходе. Это означает быть сильнее в защите наших ценностей и открытости, от которых зависит наше процветание, — сказал Сунак.

При этом, как утверждают авторы Bloomberg, после прихода к власти Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана бывшего премьера Лиз Трасс объявить страну «угрозой» для Лондона.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Глава ведомства добавил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир. Дипломат отметил, что страны отстаивают систему международных отношений.

Он подчеркнул, что обязательным условием дальнейшего развития обоих государств является взаимная поддержка. Министр указал на приверженность Китая сохранить контакты с РФ на высоком уровне.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,
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