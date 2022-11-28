Сунак последует примеру РФ и Китая во внешней политике

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует строить внешнюю политику страны по пути России и Китая, пишет Bloomberg. По словам самого политика, в нынешних условиях необходимо создавать планы на долгосрочную перспективу, как и противники и конкуренты Лондона. Авторы публикации утверждают, что речь идет именно о КНР и РФ.

Фото: www.gov.uk www.gov.uk

Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспектив. Перед лицом этих вызовов «кратковременности» или принятия желаемого за действительное будет недостаточно. Таким образом, мы совершим эволюционный скачок в нашем подходе. Это означает быть сильнее в защите наших ценностей и открытости, от которых зависит наше процветание, — сказал Сунак.

При этом, как утверждают авторы Bloomberg, после прихода к власти Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана бывшего премьера Лиз Трасс объявить страну «угрозой» для Лондона.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Глава ведомства добавил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир. Дипломат отметил, что страны отстаивают систему международных отношений.