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В США раскрыли детали встречи главы ЦРУ с Нарышкиным

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Встреча Нарышкина и Бернса состоялась в Анкаре в середине ноября. В РФ не стали рассказывать, какие темы обсуждались на встрече. Руд подчеркнула, что у России и США «есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками». Именно это, по ее словам, было целью встречи Бернса с Нарышкиным. Дипломат отметила, что «никаких переговоров» Бернс не вел и ситуацию на Украине не обсуждал.

Что случилось с загоревшимся траулером Sunfish

В компании-судовладельце ООО «Меркурий» рассказали, что большой морозильный рыболовный траулер Sunfish, на котором произошел пожар, смог продолжить работу. Об этом сообщает ТАСС.

Траулер загорелся 27 ноября, на его борту находились 104 человека. Сейчас судно «находится на ходу, все оборудование работает», заявили в ООО «Меркурий». Траулер идет во Второй курильский пролив, чтобы переждать шторм в Охотском море. После этого он отправится во Владивосток, где оценят ущерб от пожара.

В РФ призвали вернуть незамерзайку с метиловым спиртом

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал правительство РФ отменить запрет на производство незамерзайки на основе метилового спирта. Как пишут «Известия», в НАС заявили, что запрет на выпуск такого антифриза массово нарушается, а производители страдают.

Главной причиной запрета стало употребление метаноловой незамерзайки и отравления людей. В НАС подчеркнули, что сейчас российским производителям метанола приходится продавать продукцию в Азию по низким ценам, чтобы не допустить остановки производства. Снятие запрета поддержало бы их. Чтобы люди не пили незамерзайку, в НАС предложили добавлять в нее специальные присадки, который сделают ее очень горькой.

Большие потери украинских военных под Артемовском

The New York Times рассказала о больших потерях, которые украинская армия понесла под Артемовском в ДНР 25 ноября. Корреспонденты газеты заявили, что поток украинских раненых солдат «казался бесконечным: машины скорой помощи, бронетранспортер и частные автомобили с визгом остановились один за другим и извергали из себя раненых перед единственным в городе военным госпиталем».

В конце прошлой недели около 300 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга поступили в госпиталь всего за пару дней. По данным NYT, ВСУ направили под Артемовск новые подразделения.

Россиян предупредили о трескучих морозах

В Гидрометцентре РФ рассказали, что на Урале и на юге Западной Сибири в ближайшие дни ожидается «экстремально холодная» погода. Об этом сообщает ТАСС.