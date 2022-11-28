Сунак предложил следовать примеру Китая и России

Британский премьер-министр Риши Сунак считает, что Лондон должен планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, чтобы следовать примеру Китая и России. По его словам, строить политику на краткосрочную перспективу неэффективно, говорится в материале Bloomberg.

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При этом, как подчеркивает агентство, заняв должность, Сунак смягчил подход Великобритании к Китаю, отказавшись от плана экс-премьера Лиз Трасс объявить азиатскую страну угрозой для страны.

«Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу», — заявил Сунак, объясняя свое решение.