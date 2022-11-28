США сообщили о проблемах с выдачей россиянам иммиграционных виз

Американские власти пытаются определить более доступные, по сравнению с Польшей, страны, в которых россияне могут получить иммиграционные визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на временную поверенную в делах США в Москве Элизабет Руд.

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По ее словам, в Вашингтоне знают, как непросто россиянам добираться до Варшавы, где идет обработка документов на эту категорию виз.

«Поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — сообщила Руд.

Отмечается, что Соединенные Штаты до сих пор готовы принимать граждан России, которые хотят побывать в стране или приехать учиться, однако из-за сокращения численности посольства и консульского отдела возникают трудности. Так, сотрудники консульства США больше всего времени тратят на работу с американскими гражданами, в том числе с теми, кто находится в местах заключения или является участником судебного процесса.