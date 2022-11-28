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53 минуты назад

В Чили подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

ТАСС

Министерство здравоохранения Чили подтвердило в воскресенье второй случай смерти от оспы обезьян в стране.

В Чили подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

"Минздрав сообщает о втором летальном случае оспы обезьян в Чили. Речь идет о совершеннолетнем невакцинированном мужчине, у которого болезнь была диагностирована 20 октября", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, у пациента были хронические заболевания и ослабленный иммунитет.

К настоящему времени в Чили выявлено более 1,3 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. В октябре в стране началась вакцинация в группах риска.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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