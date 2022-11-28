В Чили подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Чили подтвердило в воскресенье второй случай смерти от оспы обезьян в стране.

Фото: ТАСС ТАСС

"Минздрав сообщает о втором летальном случае оспы обезьян в Чили. Речь идет о совершеннолетнем невакцинированном мужчине, у которого болезнь была диагностирована 20 октября", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, у пациента были хронические заболевания и ослабленный иммунитет.

К настоящему времени в Чили выявлено более 1,3 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. В октябре в стране началась вакцинация в группах риска.