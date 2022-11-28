Стало известно о планах Киева напасть на Крым к 2023 году

Власти Украины намеревались провести операцию по захвату Крыма, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего командующего ВДВ Михаила Забродского.

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По его словам, захват не только возможен, но и готовится к 2023 году. При этом называть точные даты военный не стал.

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — сказал Забродский.

Он отметил, что для начала украинским Вооруженным силам предстоит «выиграть много сражений».

Издание указывает, что западные страны не разделяют данную стратегию Киева, опасаясь, что это может привести к серьезнейшей эскалации конфликта, вплоть до применения Россией ядерного оружия.