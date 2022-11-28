Стало известно о планах Киева напасть на Крым к 2023 году

Власти Украины намеревались провести операцию по захвату Крыма, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего командующего ВДВ Михаила Забродского.
По его словам, захват не только возможен, но и готовится к 2023 году. При этом называть точные даты военный не стал.
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — сказал Забродский.
Он отметил, что для начала украинским Вооруженным силам предстоит «выиграть много сражений».
Издание указывает, что западные страны не разделяют данную стратегию Киева, опасаясь, что это может привести к серьезнейшей эскалации конфликта, вплоть до применения Россией ядерного оружия.
Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в Крыму вряд ли «произойдет в ближайшее время». Украинские военные планировщики понимают, что Америка и поставляемое ею оружие являются ключом к тому, произойдет ли это вообще. Политические лидеры в Киеве в частном порядке признают, что вернуть себе Донбасс и Крым сложнее, чем выдвигать публичные лозунги. Они указывают, что большая часть населения остается враждебно настроенной по отношению к Киеву.