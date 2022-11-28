В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о планах Украины напасть на Крым к 2023 году

Елена Прошина

Власти Украины намеревались провести операцию по захвату Крыма, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего командующего ВДВ Михаила Забродского.

Стало известно о планах Киева напасть на Крым к 2023 году
Фото: ТАССТАСС

По его словам, захват не только возможен, но и готовится к 2023 году. При этом называть точные даты военный не стал.

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — сказал Забродский.

Он отметил, что для начала украинским Вооруженным силам предстоит «выиграть много сражений».

Издание указывает, что западные страны не разделяют данную стратегию Киева, опасаясь, что это может привести к серьезнейшей эскалации конфликта, вплоть до применения Россией ядерного оружия.

Названы возможные последствия удара по Кривому Рогу для ВСУ

Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в Крыму вряд ли «произойдет в ближайшее время». Украинские военные планировщики понимают, что Америка и поставляемое ею оружие являются ключом к тому, произойдет ли это вообще. Политические лидеры в Киеве в частном порядке признают, что вернуть себе Донбасс и Крым сложнее, чем выдвигать публичные лозунги. Они указывают, что большая часть населения остается враждебно настроенной по отношению к Киеву.

В мире,Михаил Забродский,Марк Милли,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители