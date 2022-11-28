«Как в фильме ужасов»: Байдена поймали на «подглядывании за девочками»

Главу Соединенных Штатов Джо Байдена раскритиковали за фотографию с маленькими девочками, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: ТАСС ТАСС

На снимке президент выглядит «пугающе». Фотографию американского лидера, заглянувшим в окно к детям во время рабочего визита на остров Нантакет, опубликовало издание Nantucket Current. На ней лидер США стоит у витрины магазина и улыбается, пока удивленные девочки делают селфи с Байденом через стекло. Кадр вызвал осуждение со стороны журналистки DC Patriot Минди Робинсон. Она назвала президента на снимке «пугающим».

«Как в фильме ужасов», — написала журналистка и призвала немедленно спасти несовершеннолетних.

Другие недовольные пользователи интернета заявили, что «это ненормально» и припомнили Байдену привычку нюхать детей.

«К счастью, там было стекло, чтобы защитить их от обнюхивания», — написал один из юзеров.

Ранее общественность обращала внимание на странное поведение президента США с детьми. В мае 2021 года Байден во время выступления обратил внимание на маленькую девочку в зале и сделал ей по-настоящему неловкий комплимент. По его словам, девочка «выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги».