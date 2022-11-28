В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

«Как в фильме ужасов»: Байдена поймали на «подглядывании за девочками»

Елена Прошина

Главу Соединенных Штатов Джо Байдена раскритиковали за фотографию с маленькими девочками, сообщает «РЕН ТВ».

«Как в фильме ужасов»: Байдена поймали на «подглядывании за девочками»
Фото: ТАССТАСС

На снимке президент выглядит «пугающе». Фотографию американского лидера, заглянувшим в окно к детям во время рабочего визита на остров Нантакет, опубликовало издание Nantucket Current. На ней лидер США стоит у витрины магазина и улыбается, пока удивленные девочки делают селфи с Байденом через стекло. Кадр вызвал осуждение со стороны журналистки DC Patriot Минди Робинсон. Она назвала президента на снимке «пугающим».

«Как в фильме ужасов», — написала журналистка и призвала немедленно спасти несовершеннолетних.

Другие недовольные пользователи интернета заявили, что «это ненормально» и припомнили Байдену привычку нюхать детей.

«К счастью, там было стекло, чтобы защитить их от обнюхивания», — написал один из юзеров.

Ранее общественность обращала внимание на странное поведение президента США с детьми. В мае 2021 года Байден во время выступления обратил внимание на маленькую девочку в зале и сделал ей по-настоящему неловкий комплимент. По его словам, девочка «выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги».

В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

В октябре глава Белого дома напугал другую девочку странным советом про отношения с мужчинами. Он нежно положил руку на плечо ребенку и, склонившись у нее над ухом, дал совет не вступать в серьезные отношения с мужчинами до тех пор, пока ей не исполнится 30 лет.

В мире,Минди Робинсон,Джозеф Байден,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители