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1 час назад

Трамп обвинил министерство юстиции США в коррумпированности

Газета.Ruиещё 3

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов Америки является коррумпированным.

Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали соцсетям не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами", — цитирует Трампа газета "Известия".

Трамп сомневается, что назначенный ранее специальный прокурор Джек Смит сможет расследовать причины беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года. По словам экс-президента, они произошли из-за "коррумпированных выборов 2020 года".

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