Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

"Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали соцсетям не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами", — цитирует Трампа газета "Известия".