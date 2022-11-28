Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов Америки является коррумпированным.
"Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали соцсетям не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами", — цитирует Трампа газета "Известия".
Трамп сомневается, что назначенный ранее специальный прокурор Джек Смит сможет расследовать причины беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года. По словам экс-президента, они произошли из-за "коррумпированных выборов 2020 года".