Ослабление санкций: ЕС может пойти навстречу России

В Брюсселе допускают снятие ограничительных мер с одного из российских банков в рамках зерновой сделки, сообщают «Известия».
Речь идет о Россельхозбанке, заявил представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано. В Европейском союзе рассматривают возможность его переподключения к банковской системе SWIF.
«Мы приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством... и трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — сообщил дипломат.
Отмечается, что, несмотря на более дорогие и медленные транзакции, выполнение платежей возможно.
«Предусматриваются отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них», — подчеркнул Стано.
В Российском зерновом союзе сообщили, что положительного эффекта от возобновления зерновой сделки отечественные аграрные компании не ощутили, так как ООН до сих пор не добилась выполнения своей части соглашения. В организации отмечают, что сделки в сфере сельского хозяйства и продовольствия проходят через банки третьих стран, в том числе, Турции. Однако эти финансовые организации опасаются ограничений, что сильно затруднило транзакции для аграриев России.