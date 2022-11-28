Ослабление санкций: ЕС может пойти навстречу России

«Мы приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством... и трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — сообщил дипломат.

В Российском зерновом союзе сообщили, что положительного эффекта от возобновления зерновой сделки отечественные аграрные компании не ощутили, так как ООН до сих пор не добилась выполнения своей части соглашения. В организации отмечают, что сделки в сфере сельского хозяйства и продовольствия проходят через банки третьих стран, в том числе, Турции. Однако эти финансовые организации опасаются ограничений, что сильно затруднило транзакции для аграриев России.