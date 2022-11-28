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21 минуту назад

Ослабление санкций: ЕС может пойти навстречу России

Елена Прошина

В Брюсселе допускают снятие ограничительных мер с одного из российских банков в рамках зерновой сделки, сообщают «Известия».

Ослабление санкций: ЕС может пойти навстречу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о Россельхозбанке, заявил представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано. В Европейском союзе рассматривают возможность его переподключения к банковской системе SWIF.

«Мы приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством... и трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — сообщил дипломат.

Отмечается, что, несмотря на более дорогие и медленные транзакции, выполнение платежей возможно.

«Предусматриваются отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них», — подчеркнул Стано.

В Российском зерновом союзе сообщили, что положительного эффекта от возобновления зерновой сделки отечественные аграрные компании не ощутили, так как ООН до сих пор не добилась выполнения своей части соглашения. В организации отмечают, что сделки в сфере сельского хозяйства и продовольствия проходят через банки третьих стран, в том числе, Турции. Однако эти финансовые организации опасаются ограничений, что сильно затруднило транзакции для аграриев России.

В мире,Россельхозбанк,ООН,ЕС,
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