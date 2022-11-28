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20 минут назад

Австрийский полковник Райснер: Украина через несколько недель погрузится в темноту без помощи Запада

runews24.ruиещё 9

Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада, заявил военный стратег австрийского Минобороны полковник Маркус Райснер в беседе с ZDF.

В Австрии предрекли Украине полную темноту через несколько недель
Фото: ТАССТАСС

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона (ПВО), Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — отметил Райснер.

По его словам, Киев стал уязвим к ракетным ударам по инфраструктуре после уничтожения 30% украинской системы ПВО на начальном этапе российскими военными. При этом, западные страны недооценили возможности РФ, подчеркнул полковник.

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Райснер добавил, что из-за большой площади Украины и множества объектов, нуждающихся в защите, почти невозможно «что-либо с этим поделать».

Стратег отметил, что в настоящее время Европа пытается «наскрести» вооружение и отправить его Украине, однако она отстает, в то же время Россия вновь проявляет инициативу.

Райснер назвал сложившуюся ситуацию парадоксальной.

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