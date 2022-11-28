Экономике США предрекли крах из-за железнодорожников

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек американской экономике крах из-за возможной забастовки работников железнодорожной отрасли США. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

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По словам политика, приостановка работы транспортной системы будет разрушительной для Соединенных Штатов, поэтому решение нужно найти «так или иначе».

Он подчеркнул, что власти намерены не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками в случае, если они не достигнут соглашения.

Ранее президент США Джо Байден посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».