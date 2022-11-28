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53 минуты назад

Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников

Lenta.ruиещё 3

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек американской экономике крах из-за возможной забастовки работников железнодорожной отрасли США. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

Экономике США предрекли крах из-за железнодорожников
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, приостановка работы транспортной системы будет разрушительной для Соединенных Штатов, поэтому решение нужно найти «так или иначе».

Он подчеркнул, что власти намерены не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками в случае, если они не достигнут соглашения.

Ранее президент США Джо Байден посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».

Общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.

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