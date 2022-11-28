Трамп выступил с обвинением против Минюста США

По словам бывшего американского лидера Дональда Трампа, минюст США является коррумпированным.
«Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали Facebook * не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», - написал Трамп в своем соцсети Truth Social.
Кроме того, политик высказал сомнения, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия. А они, по мнению Трампа, произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года».
* Тверской суд признал экстремистской деятельность компании «Meta Platforms» и принадлежащих ей интернет-платформ Instagram и Facebook