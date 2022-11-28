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35 минут назад

Трамп: Минюст США - коррумпированное ведомство

Свободная пресса

По словам бывшего американского лидера Дональда Трампа, минюст США является коррумпированным.

Трамп выступил с обвинением против Минюста США
Фото: ТАССТАСС

«Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали Facebook * не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», - написал Трамп в своем соцсети Truth Social.

Кроме того, политик высказал сомнения, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия. А они, по мнению Трампа, произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года».

* Тверской суд признал экстремистской деятельность компании «Meta Platforms» и принадлежащих ей интернет-платформ Instagram и Facebook

В мире,Джек Смит,Кристофер Стил,Дональд Трамп,Министерство юстиции США,
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