Трамп выступил с обвинением против Минюста США

«Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали Facebook * не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», - написал Трамп в своем соцсети Truth Social.