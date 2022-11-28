Киев рискует лишиться поддержки США и ЕС из-за проблем на Западе

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл заявил, что западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи.
Он полагает, что на Европу надвигается огромный гуманитарный и миграционный кризис, который бросит вызов каждой стране Евросоюза. Во многих европейских городах люди уже протестуют против антироссийских санкций. Киев может лишиться поддержки из-за негативных последствий, которые принес украинский конфликт.
"Это только ноябрь. Для всех худшая зима еще впереди. И есть пределы тому, как часто Киев может ремонтировать поврежденные опоры, кабели и электростанции. Как только они фиксируются, ракеты разрывают их на части", - отметил Тисдалл.
Он подчеркнул, что темпы поставок оружия и финансовой помощи Украине уже замедляются. По его словам, отсутствие мирных переговоров приводит к апатии граждан западных стран.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но назвал ее необходимой.