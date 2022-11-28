Китай сделал заявление о сотрудничестве с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Пекин, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию, сообщают «Известия».

По словам главы китайской дипломатии, КНР и Москва вместе продвигают многополярный мир, при этом отстаивая систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права. Как отметил министр, обязательным условием дальнейшего развития двух стран является взаимная поддержка. Ван И указал на приверженность Китая сохранить контакты с Россией на высоком уровне.

Также глава МИД Китая призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.