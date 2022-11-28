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12 минут назад

Китай сделал заявление о сотрудничестве с Россией

Елена Прошина

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Пекин, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию, сообщают «Известия».

Китай сделал заявление о сотрудничестве с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы китайской дипломатии, КНР и Москва вместе продвигают многополярный мир, при этом отстаивая систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права. Как отметил министр, обязательным условием дальнейшего развития двух стран является взаимная поддержка. Ван И указал на приверженность Китая сохранить контакты с Россией на высоком уровне.

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Также глава МИД Китая призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

15 ноября в рамках саммита G20 в Индонезии состоялась двусторонняя встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Ван И. Китайский дипломат сообщил главе МИД РФ, что Пекин выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок, так как никто не имеет права отобрать рациональное право государства на участие в рамках многосторонних форматов.

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