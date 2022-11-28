Зеленского заподозрили в желании избавиться от Кличко

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет избавиться от главы Киева Виталия Кличко, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.

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Это произошло на фоне скандала с пунктами обогрева, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Здесь прекрасно все: и попытки наши удары по сети доставки вооружений подать как борьбу с мирными гражданами, и оправдать попытку офиса президента убрать конкурента в лице Кличко, в сторону которого очень неровно дышит Зеленский», — заявил бывший посол.

По его словам, президент Украины видит в Кличко угрозу своему положению, так как мэр Киева является «одной из альтернатив, к которой могут склониться западные хозяева», если начнут искать замену нынешнему главе государства на «очередной финт типа «удара по Польше». Мирошник считает, что Зеленский не терпит конкуренции и готов разобраться с покушающимися на его президентство любыми способами.

Ранее глава Украины заявил о том, что работа «пунктов несокрушимости» на Украине организована некачественно, а больше всего жалоб приходит из Киева, где большинство пунктов обогрева не обеспечены необходимым. В ответ на это мэр Кличко обвинил в плохой работе пунктов партию Зеленского.