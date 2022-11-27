В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев

Более двадцати украинских беженцев госпитализированы с симптомами отравления в польском городе Глухолазы. Об этом сообщает портал InPoland.

Согласно информации издания, массовое отравление произошло вечером в пятницу, 25 ноября, в центре для беженцев в городе Глухолазы. В основном пострадали дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека. Из них восемь взрослых и 15 детей. Все они доставлены в больницу, состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

По мнению местных медиков, признаки указывают на классическое пищевое отравление, однако результатов лабораторной экспертизы пока нет.

При этом представитель польских властей заявил, что это — нововирусная инфекция.