Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко после обвинений в некачественной работе по организации пунктов обогрева заявил, что власти перевели вопрос этих пунктов в столице в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. Видеообращение мэра украинской столицы опубликовано в воскресенье в его Telegram-канале.
По словам Кличко, вопросу "уже придали политический окрас". Градоначальник рассказал, что представители правящей партии "Слуга народа", раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.
"Отмечу, что манипулировать не нужно! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото", - сказал мэр в видеообращении.
Кличко подчеркнул, что не хочет вступать в политические споры, а власти Киева делают все необходимое для жизнеобеспечения города.
"Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься, - подчеркнул он. - Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы".
Мэр проинформировал, что в Киеве работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации власти готовятся развернуть еще более 100 пунктов. При этом, по его словам, "за период отсутствия электроэнергии в Киеве после ракетных ударов в пункты обратились всего 3 700 человек".
Еще 1 ноября Кличко сообщил, что власти столицы готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Власти других городов также начали обустройство таких пунктов. 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал такие точки обогрева "пунктами несокрушимости", сказав, что это "новый проект".
Однако уже 25 ноября Зеленский обвинил киевские власти в некачественной работе по организации пунктов, заявив, что "профанацию с киевскими "пунктами несокрушимости" никто никому не простит". На следующий день депутаты правящей партии "Слуга народа" проинспектировали работу пунктов в Киеве. По итогам глава фракции партии в парламенте Давид Арахамия заявил, что из 530 пунктов, работу которых проверили депутаты, 20% оказались закрытыми.