Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко после обвинений в некачественной работе по организации пунктов обогрева заявил, что власти перевели вопрос этих пунктов в столице в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. Видеообращение мэра украинской столицы опубликовано в воскресенье в его Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Кличко, вопросу "уже придали политический окрас". Градоначальник рассказал, что представители правящей партии "Слуга народа", раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.

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"Отмечу, что манипулировать не нужно! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото", - сказал мэр в видеообращении.

Кличко подчеркнул, что не хочет вступать в политические споры, а власти Киева делают все необходимое для жизнеобеспечения города.

"Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься, - подчеркнул он. - Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы".

Мэр проинформировал, что в Киеве работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации власти готовятся развернуть еще более 100 пунктов. При этом, по его словам, "за период отсутствия электроэнергии в Киеве после ракетных ударов в пункты обратились всего 3 700 человек".

Еще 1 ноября Кличко сообщил, что власти столицы готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Власти других городов также начали обустройство таких пунктов. 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал такие точки обогрева "пунктами несокрушимости", сказав, что это "новый проект".