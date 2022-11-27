"Открытое неповиновение". В Китае вспыхнули массовые акции протеста

В Китае начались антиковидные акции протеста, массовые выступления прошли в нескольких городах. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
«В выходные в Шанхае и других крупных городах, а также в университетских городках вспыхнули протесты против строгих мер китайских властей по ограничению пандемии», - пишет издание.
Отмечается, что «открытое неповиновение редко встречается в Китае», особенно если оно направлено против центрального правительства и правящей коммунистической партии.
Это стало серьезным испытанием для лидерства Си Цзиньпина и его политики по борьбе с коронавирусом.
Одной из причин манифестаций называется пожар в жилом доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пламя вспыхнуло в четверг вечером. Погибли десять человек, девять получили ранения. В соцсетях распространилась информация, что жильцы находились на карантине и якобы не смогли быстро покинуть квартиры, а дороги были заблокированы для пожарных из-за антиковидных мер.
В пятницу жители Урумчи устроили демонстрацию. Они прошли маршем, скандируя «Снимите карантин!».
На следующий день акция протеста прошла в центре Шанхая, где люди выкрикивали: «Никаких ПЦР-тестов!», «Нет кодам здоровья!».
Антиковидные манифестации состоялись и в других городах. В Гуанчжоу протестующие сносили установленные дорожные барьеры.
Ранее китайцы устроили антиковидный бунт в Чжэнчжоу, на заводе компании Foxconn, где выпускают айфоны. Рабочие устроили стычки с полицейскими, применялись палки и кирпичи. После этого завод уволил более 20 000 сотрудников.