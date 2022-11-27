"Открытое неповиновение". В Китае вспыхнули массовые акции протеста

В Китае начались антиковидные акции протеста, массовые выступления прошли в нескольких городах. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Фото: t.me/chinavideoroom t.me/chinavideoroom

«В выходные в Шанхае и других крупных городах, а также в университетских городках вспыхнули протесты против строгих мер китайских властей по ограничению пандемии», - пишет издание.

Отмечается, что «открытое неповиновение редко встречается в Китае», особенно если оно направлено против центрального правительства и правящей коммунистической партии.

Это стало серьезным испытанием для лидерства Си Цзиньпина и его политики по борьбе с коронавирусом.

Одной из причин манифестаций называется пожар в жилом доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пламя вспыхнуло в четверг вечером. Погибли десять человек, девять получили ранения. В соцсетях распространилась информация, что жильцы находились на карантине и якобы не смогли быстро покинуть квартиры, а дороги были заблокированы для пожарных из-за антиковидных мер.

В пятницу жители Урумчи устроили демонстрацию. Они прошли маршем, скандируя «Снимите карантин!».

На следующий день акция протеста прошла в центре Шанхая, где люди выкрикивали: «Никаких ПЦР-тестов!», «Нет кодам здоровья!».

Антиковидные манифестации состоялись и в других городах. В Гуанчжоу протестующие сносили установленные дорожные барьеры.