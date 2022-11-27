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27 минут назад

Ватикан готов предоставить место для переговоров России и Украины

Майк Габриелян

Ватикан готов предоставить место для мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер, передает РИА Новости.

Ватикан готов предоставить место для переговоров России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала конфликта, но до сих пор не было никакого конкретного ответа», - сказал он.

По его словам, папа римский позитивно воспринял бы запрос, «исходящий от обеих сторон в духе мира, диалога и прекращения конфликта».

Ранее в интервью La Stampa папа Франциск призвал к мирным переговорам по Украине. По его словам, «настоящий мир приходит только от диалога».

«Вы не добьетесь мира с помощью оружия, потому что оно не победит ненависть и жажду господства», – сказал понтифик.

Весной, в интервью Corriere della Sera, Папа Франциск сказал, что «лай» НАТО в дверь России мог привести к конфликту на Украине.

В мире,Ричард Галлахер,ФРАНЦИСК,НАТО,
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