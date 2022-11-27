Ватикан готов предоставить место для переговоров России и Украины

Ватикан готов предоставить место для мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер, передает РИА Новости.
«Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала конфликта, но до сих пор не было никакого конкретного ответа», - сказал он.
По его словам, папа римский позитивно воспринял бы запрос, «исходящий от обеих сторон в духе мира, диалога и прекращения конфликта».
Ранее в интервью La Stampa папа Франциск призвал к мирным переговорам по Украине. По его словам, «настоящий мир приходит только от диалога».
«Вы не добьетесь мира с помощью оружия, потому что оно не победит ненависть и жажду господства», – сказал понтифик.
Весной, в интервью Corriere della Sera, Папа Франциск сказал, что «лай» НАТО в дверь России мог привести к конфликту на Украине.