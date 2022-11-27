Лукашенко заявил о планах США «подобраться к Китаю» через Россию

США намерены одним ударом ослабить Европу, а затем «растоптать Россию», чтобы «подобраться к Китаю». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

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Политик назвал озвученный сценарий нереалистичным и понадеялся, что тот никогда не осуществится.

«Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально — развернуть такую войну на таком фронте», — сказал Лукашенко.